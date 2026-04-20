أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستعد لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية خلال شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بالقيد واختيار بنوك الاستثمار أوشكت على الانتهاء.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطرح يستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات الكبرى، حيث ستلتزم الشركة بإصدار قوائم مالية ربع سنوية وتشكيل مجالس إدارة مستقلة وفقًا لقواعد القيد، وهو ما يساهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين إلى سوق المال المصري.

وفيما يتعلق ببنك القاهرة، كشف فريد أن البنك المركزي يعمل على استكمال الإجراءات اللازمة، متوقعًا أن يتم طرح البنك في النصف الثاني من عام 2026، مؤكدًا أن الاتجاه الحالي هو الطرح في البورصة وليس البيع لمستثمر استراتيجي، وذلك بهدف تعميق سوق رأس المال وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي يراقب تنفيذ برنامج الطروحات كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المهم هو الالتزام بالاتجاه العام لتعزيز سوق المال، سواء عبر طرح بنك القاهرة أو شركات أخرى.

وشدد فريد على أن هذه الطروحات تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.