وزير الاستثمار: طرح "مصر لتأمينات الحياة" بالبورصة في يونيو المقبل

كتب : حسن مرسي

12:18 ص 20/04/2026

محمد فريد صالح وزير الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستعد لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية خلال شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بالقيد واختيار بنوك الاستثمار أوشكت على الانتهاء.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطرح يستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات الكبرى، حيث ستلتزم الشركة بإصدار قوائم مالية ربع سنوية وتشكيل مجالس إدارة مستقلة وفقًا لقواعد القيد، وهو ما يساهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين إلى سوق المال المصري.

وفيما يتعلق ببنك القاهرة، كشف فريد أن البنك المركزي يعمل على استكمال الإجراءات اللازمة، متوقعًا أن يتم طرح البنك في النصف الثاني من عام 2026، مؤكدًا أن الاتجاه الحالي هو الطرح في البورصة وليس البيع لمستثمر استراتيجي، وذلك بهدف تعميق سوق رأس المال وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي يراقب تنفيذ برنامج الطروحات كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المهم هو الالتزام بالاتجاه العام لتعزيز سوق المال، سواء عبر طرح بنك القاهرة أو شركات أخرى.

وشدد فريد على أن هذه الطروحات تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.

فيديو قد يعجبك



بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)