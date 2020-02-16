"الأوروبي للإعمار": مباحثات مع رئيس حكومة مصر لتمويل تحلية مياه البحر



كتبت- منال المصري:

كشف آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن وجود مباحثات مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل مشاركة البنك في تمويل مشروعات تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدا أن البنك يبحث تمويل هذه المشروعات.

وقال بيلو، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحفيين، إن الاجتماع مع رئيس الوزراء تناول خطة البنك في دعم المشروعات المختلفة لمصر، حيث تضم محفظة الاستثمارات تمويل مشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية.

وأكد بيلو ثقته في أن الحكومة المصرية سوف تعمل من أجل الحفاظ على ما تحقق من إنجازات ناتجة عن الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار في خطوات الإصلاح الهيكلي.

وأشار بيلو إلى أن البنك الأوروبي يستهدف ضخ مليار يورو على الأقل لمصر خلال العام الجاري، حيث ضخ البنك 1.250 مليار يورو لمصر العام الماضي.

وضخ البنك استثمارات تجاوزت قيمتها 5 مليارات يورو لمصر في أكثر من 100 مشروع، منذ بدء التعاون في عام 2011.

ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة 75% من إجمالي حجم الاستثمارات، بعدد يفوق 88 مشروعا من إجمالي المشروعات الممولة، ويخطط البنك لزيادة نسبة مساهمته بالقطاع الخاص بشكل أكبر من ذلك بعد تحسن البنية التحتية.

وقال آلان بيلو إن البنك يعتزم التوسع في تمويل المشروعات التنموية في مصر، ودعم القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن البنك افتتح فرعا جديدا له في محافظة الإسماعيلية بهدف التوسع في تمويل المشروعات، حيث سيعمل الفرع الجديد على خدمة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وغيرها من المناطق المحيطة.

وأضاف أن البنك يستهدف إطلاق فرع جديد في أسيوط قريبا ليكون مركزا لخدمة محافظات صعيد مصر الذي يولي البنك لها عناية كبرى، مشيرا إلى أنه سبق للبنك أن افتتح فرعا له في الإسكندرية العام الماضي.

وأشار نائب رئيس البنك إلى أن خطة البنك تقوم على محاور رئيسية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع آليات لخلق تنافسية للقطاع الخاص للعمل في مصر، بما في ذلك زيادة إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تجد صعوبة في الحصول على التمويل.

كما تشمل هذه المحاور التركيز على تحسين البنية التحتية في مصر، خاصة في الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي، والنقل، والمياه، والكهرباء، وغيرها، بهدف تحسين حياة الشعب المصري وتهيئة بنية الاستثمار، بحسب بيلو.

وذكر أن البنك يعتزم زيادة استثماراته في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة المصاحبة للبيئة، بهدف تقليل الانبعاثات الحرارية المتولدة من الطاقة التقليدية، وتفعيل مفهوم الحوكمة في عمل الشركات المستدامة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.