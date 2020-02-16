وزير قطاع الأعمال: مضاعفة إنتاج الغزول 4 مرات بعد توريد أحدث ماكينات

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك أعمالا ضخمة يتم تنفيذها لتحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع، مشيرا إلى التعاقد على توريد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية والتي تتضمن 800 ألف مردن لإنتاج الغزول، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية نحو 4 مرات.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد، أضاف الوزير أن هذه الأعمال تتضمن أيضا إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة الكبرى، حيث يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول الرفيعة لتعظيم القيمة المضافة من القطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، برئاسة الوزير، لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2018-2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة المالية.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع طموح للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وكذلك رفع جودة القطن المصري واستعادة عرش "الذهب الأبيض" عالميا.

وأوضح أن المحلج المطور بالفيوم والمحالج الجديدة الجاري توريدها تضمن إنتاجا بالآت قطن خالية تماما من الشوائب وعليها "باركود" بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها ومكان الزراعة والمحلج، بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري، وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.

وأشار الوزير إلى ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج والذي من المقرر أن يستغرق نحو عامين ونصف، حيث من المتوقع أن تتحول هذه الشركات بعد إتمام خطة التطوير إلى الربحية بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه- وفقا للدراسة التي وضعها استشاري عالمي- لتتجاوز خسائر متتالية على مدار السنوات الماضية.

وقال توفيق إن عمليات التطوير توفر مادة خام عالية الجودة لاستغلالها في صناعة الملابس الجاهزة خاصة لشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى التركيز على بعض المنتجات في عمليات التصدير للخارج والتي ستتركز في 3 مراكز وفقا لخطة التطوير، والتي تشمل أيضا 3 مراكز لتدريب العاملين وتحسين مهاراتهم.

وخلال الاجتماع، عرض أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018-2019، والذي تضمن الموقف الحالي لخطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات بقيمة إجمالية تتجاوز 21 مليار جنيه.

وفي إطار خطة تحديث محالج القطن، أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء أول محلج جديد مطور بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة ملك شركة مصر لحليج الأقطان، وجاري العمل على تنفيذ باقي الخطة والتي تتضمن 10 محالج أخرى بما يحقق نحو 3 أضعاف الطاقة الإنتاجية للمحالج الحالية.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بسرعة التعاقد والانتهاء من تركيب 4 محالج جديدة لتكون جاهزة للعمل في الموسم القطني 2020-2021، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على توريد باقي المحالج من نفس المورد لماكينات محلج الفيوم والتي أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري.

كما تضمن تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى موافقة مجلس النواب على ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة في الحصول على قرض بقيمة 540 مليون يورو لتوريد المعدات الجديدة، وكذلك إجراءات دمج الشركات بهدف إنشاء كيانات قوية قادرة على التحول إلى الربحية وتحسين مستويات الحوكمة وتحقيق التكامل وتنويع المنتجات.

وبحسب التقرير، يجري العمل على دمج 22 شركة غزل ونسيج في 9 شركات، ودمج 9 شركات قطن في شركة واحدة ليصبح إجمالي الكيانات بعد الدمج 10 شركات.

واعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة عن القوائم المجمعة للعام المالي 2018-2019، والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 3.9 مليار جنيه، وصافي خسارة بقيمة 2.9 مليار جنيه.

وأشاد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بجهود الوزارة والشركة القابضة في عملية تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، مؤكدا دعم هذه الجهود للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بحسب البيان.