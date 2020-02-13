أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي القاهرة، وكريدي أجريكول عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الأفريقي، والإسكندرية، والتجاري الدولي، وقناة السويس، والتعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.69 جنيه و 15.79 جنيه للبيع.