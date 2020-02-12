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تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم

12:08 م الأربعاء 12 فبراير 2020
تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، مع تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين وتحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض مازالت تدعم المعدن الأصفر.

وهبط الذهب الفوري 0.2% إلى 1564.15 دولار للأوقية بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش.

و فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1567.50 دولار.

وفي حين تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب المرض 1100 حالة، صرح أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس أن العدوى قد تنتهي في أبريل المقبل مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن.

وظل الدولار الأمريكي قريبا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر بعدما تشبع بتدفقات إليه بوصفه ملاذا آمنا إذ تزامنت المخاوف حيال فيروس كورونا مع بيانات حديثة تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بأن أسوأ مرحلة في الوباء قد انتهت.

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