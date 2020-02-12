هبط بـ"أبو ظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 11 بنكا ببداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، وكريدي أجريكول عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.