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سعر الكتكوت يقفز إلى 12 جنيها والدواجن ترتفع

02:43 م الإثنين 10 فبراير 2020
سعر الكتكوت يقفز إلى 12 جنيها والدواجن ترتفع

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الكتكوت تضاعف في الأيام الماضية ووصل إلى 12 جنيها، مقابل 6 و7 جنيهات، مع زيادة الطلب عليها استعدادا لشهر رمضان.

وأشاف السيد أن أسعار الدواجن ارتفعت بنحو 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 27 جنيها مقابل 24 جنيها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع في الأسواق اليوم بنحو 32 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة بنحو 36 جنيها، لتسجل 42 جنيها في الأسواق.

وزاد سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو جنيهين، لتصل بالمزرعة إلى 29 جنيها مقابل 27 جنيها الأسبوع الماضي، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيها بحسب المنطقة التي تباع بها.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الأسبوع الجاري.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

شعبة الدواجن أسعار الدواجن عبد العزيز السيد

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