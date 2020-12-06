ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف، بنسبة 0.09% إلى مستوى 11024 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 216.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 23.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 240 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بشكل طفيف، بنسبة 0.08% إلى مستوى 11015 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.