التجارة والصناعة: الرئيس يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري
كتبت – شيماء حفظي:
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري والتي شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجاري، وهم كل من عبير كمال بكر ابراهيم و شيرين محمد حسنين البسيوني.
ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة مستشار تجارى وهم كل من هيثم أحمد عبد الغنى ومحمد صلاح عبدالرحمن محمد و وائل محمد حسام الدين .
وقالت الوزيرة إن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحورى الذى يلعبه التمثيل التجاري باعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية .
وأضافت أن أحد الركائز الأساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.
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