أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:39 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 16 و19 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 38 و42 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

الخبر التالى:

الإحصاء: 28.8% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قرار توزيع الحصيلة.. الحكومة ترد على أنباء رفع أسعار البنزين في يناير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا