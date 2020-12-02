رئيس صندوق مصر السيادي: حولنا تداعيات كورونا لفرص استثمارية

كتبت-شيماء حفظي ومنال المصري:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر تعاملت مع تحديات كورونا وحولتها لفرص استثمارية.

وأضاف خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء أن أبرز التحديات كانت في الإغلاق ولجأت صناديق سيادية لدعم اقتصادها المحلي لكننا كنا في مرحلة التأسيس، ولجأنا إلى أفريقيا ودرسنا القطاعات الواعدة للترويج لها بينها قطاعات الشمول المالي والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وأوضح أنه في قطاع التكنولوجيا والبنية الرقمية ساهمت في تنفيذ الشمول المالي وهو ما سهم أيضا في مبادرة الدعم النقدي.

وأضاف أن الصندوق يركز في القطاع الزراعي خاصة وأنه لديه بنك متخصص بالإضافة إلى قطاع اللوجيستيات بالإضافة للنجاح في مشروعات الرعاية الصحية والبنية الأساسية الذي يعد جزءا أصيلا من محفظة الصندوق.

وأشار إلى أن أولويات الصندوق الاستثمار طويل الأجل وخلق فرص عمل تخلق استدامة.

وأضاف: "استهدفنا تعظيم أصول الدولة المستغلة واستغلال الأصول غير المستغلة ونرى فرصا في الاقتصاد الرسمي واعدة جدا في قطاعات مختلفة".