أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس صندوق مصر السيادي: حولنا تداعيات كورونا لفرص استثمارية

12:50 م الأربعاء 02 ديسمبر 2020
رئيس صندوق مصر السيادي: حولنا تداعيات كورونا لفرص استثمارية

أيمن سليمان

كتبت-شيماء حفظي ومنال المصري:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مصر تعاملت مع تحديات كورونا وحولتها لفرص استثمارية.

وأضاف خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء أن أبرز التحديات كانت في الإغلاق ولجأت صناديق سيادية لدعم اقتصادها المحلي لكننا كنا في مرحلة التأسيس، ولجأنا إلى أفريقيا ودرسنا القطاعات الواعدة للترويج لها بينها قطاعات الشمول المالي والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وأوضح أنه في قطاع التكنولوجيا والبنية الرقمية ساهمت في تنفيذ الشمول المالي وهو ما سهم أيضا في مبادرة الدعم النقدي.

وأضاف أن الصندوق يركز في القطاع الزراعي خاصة وأنه لديه بنك متخصص بالإضافة إلى قطاع اللوجيستيات بالإضافة للنجاح في مشروعات الرعاية الصحية والبنية الأساسية الذي يعد جزءا أصيلا من محفظة الصندوق.

وأشار إلى أن أولويات الصندوق الاستثمار طويل الأجل وخلق فرص عمل تخلق استدامة.

وأضاف: "استهدفنا تعظيم أصول الدولة المستغلة واستغلال الأصول غير المستغلة ونرى فرصا في الاقتصاد الرسمي واعدة جدا في قطاعات مختلفة".

أيمن سليمان فرص استثمارية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:استجابة لمطالب المواطنين.. الحكومة توافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا