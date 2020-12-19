وزير قطاع الأعمال: الصندوق السيادي يروج للفرص الاستثمارية في الشركات

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الصندوق السيادي المصري يستهدف بشكل أساسي الترويج للفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.

وأوضح الوزير أن الوزارة وقعت بروتوكول مع الصندوق السيادي وعرضت عليه المشروعات والفرص التي تأمل أن يتم ترويجها للمستثمرين.

وأضاف "نأمل أن نتوصل لأكثر من اتفاق حول مشروعات للشركات التابعة من خلال الصندوق السيادي".

وقال الوزير إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام ليس هدفا ماليا وهي عملية تقوم على محورين أساسيين.

وأوضح أن هذين المحورين هما تعديل القانون 203 ويتبعها اللوائح التنفيذية.