أسعار الذهب بمصر تقفز 20 جنيها في أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، 20 جنيها للجرام خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما صعد خلال تعاملات الأيام الماضية.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 821 جنيها مقابل 801 جنيه الجمعة الماضي.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703.7 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 938 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.
وبهذا الارتفاع، زاد سعر جرام الذهب نحو 35 جنيها، في أقل من شهر.
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