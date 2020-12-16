أسعار الذهب تواصل صعودها بمصر.. والجرام يرتفع 15 جنيهًا في يومين
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 8 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.
كانت أسعار الذهب بالسوق المحلية صعدت، أمس الثلاثاء، وزاد الجرام 7 جنيهات دفعة واحدة، ليصبح إجمالي الارتفاع على مدار يومين 15 جنيهًا.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 813 جنيهًا مقابل 805 جنيهات، أمس.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 697 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا.
وعالميا، صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.51%، وارتفع سعر الأوقية بنحو 9.5 دولارات مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1863.1 دولارا في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
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