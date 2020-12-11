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تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أسبوع

12:15 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما تراجع سعر المكرونة السويسي والجمبري اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيهًا، وفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم، بين 60 و75 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الجمبري ، اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات مقابل الجمعة الماضي، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

أسعار الأسماك السمك البلطي الكابوريا الجمبري السبيط

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