الطماطم والبامية.. لماذا قفزت أسعار الخضراوات في نوفمبر؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار أصناف معينة من الخضراوات شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الماضي؛ ما أدى لارتفاع التضخم الشهري خلال نوفمبر.

وتزامن ارتفاع أسعار أصناف معينة من الخضراوات مع فاصل العروات لمحصول الطماطم، وقلة المعروض من البسلة الخضراء والبامية، بحسب النجيب.

ووفقا لبيانات الجهاز، فإن مجموعة الخضراوات سجلت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.1%، حيث كانت هذه الزيادة أحد أهم أسباب ارتفاع التضخم خلال نوفمبر الماضي.

وأرجع الجهاز تسجيل هذا المعدل خلال نوفمبر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 25%، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 60.6%، وذلك بسبب زيادة أسعار الطماطم بنسبة 131.3%، والبسلة الخضراء بنسبة 46.6%، والبامية بنسبة 18.5%.

ووفقا لقول النجيب، فإن سعر كيلو الطماطم وصل في سوق الجملة الشهر الماضى إلى 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو البامية إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البسلة الخضراء إلى 15 و20 جنيهًا.

وأضاف رئيس الشعبة، أن أسعار الطماطم شهدت تراجعًا بالأسواق خلال الأيام الماضية مع بداية ظهور المحصول الجديد، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 3 و6 جنيهات، تباع بسوق التجزئة بين 7 و10 جنيهات.

وأشار النجيب إلى أنه مع منتصف الشهر الجاري وزيادة العروة أكثر ووفرة المعروض منها بالأسواق ستعود أسعار الطماطم إلى مستوياتها الطبيعية.

وعن محصول البامية فهو محصول صيفي لا يتوفر من كميات بالأسواق خلال فصل الشتاء ويتم الآن زراعة المحصول الجديد منه، أما البسلة الخضراء خلال منتصف الشهر الجاري ومع نزول العروة الجديدة ستتراجع الأسعار بالأسواق، وفقا لنجيب.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار باقي الأصناف تشهد استقرارًا بالأسواق مع وفرة من المعروض منها.