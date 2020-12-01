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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:50 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.89% إلى مستوى 11040 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.36%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 193 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 93 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 286.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.6% إلى مستوى 10934 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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