بايدن يقترب والمستثمرون يترقبون.. الذهب يصعد وهبوط النفط بعد مكاسب الأسهم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنا مع هبوط أسعار النفط اليوم، وارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية أمس، مع احتدام المنافسة على الرئاسة الأمريكية وسط أنباء عن اقتراب جو بايدن من حسم المعركة الانتخابية.

وصعد الذهب عالميا، بأكثر من 20 دولاراً للأوقية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد خسائر تجاوزت 14 دولاراً أمس وسط مكاسب الأسهم.

وينتظر المستثمرون نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة مع تقدم كبير للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في أصوات المجمع الانتخابي.

كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر قراره بشأن معدلات الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.1%، أو ما يوازي 20.70 دولار إلى 1917.20 للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8% عند 1917.49 دولار للأوقية.

وعلى عكس الذهب، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها بنحو 4% في جلسة أمس بسبب بيانات المخزونات الأمريكية والتي تراجعت 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 1.1% إلى 40.79 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 1.1% إلى 38.72 دولار للبرميل.