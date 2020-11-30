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رئيس اقتصادية السويس: 18 مليار دولار حجم الاستثمارات في المنطقة

03:03 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
رئيس اقتصادية السويس: 18 مليار دولار حجم الاستثمارات في المنطقة

المهندس يحيى زكي

كتبت-ياسمين سليم:

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حجم الاستثمارات في المنطقة وصل إلى 18 مليار دولار.

وأضاف في حوار مع قناة العربية اليوم إن هذه الاستثمارات تمت سواء من خلال تهيئة الدولة مشروعات البنية التحتية والمرافق والأنفاق أو من خلال مشروعات المطورين والمستثمرين المباشرة في المنطقة.

وأوضح أن تأسيس شركة "نيرك" للصناعات الخاصة بالسكة الحديد بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يستهدف توطين صناعات السكك الحديدية ومستلزماتها والعمل على إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي لهذه الصناعة حتى 45 %.

وأضاف أن هذا المشروع بداية جيدة للمنطقة وخصوصًا في شرق بورسعيد وسيكون فرصة سانحة للمنطقة للعمل على إنشاء مزيد من الصناعات المكملة والمغذية لتخدم هذا المشروع.

وبحسب زكي فإن المنطقة ستعمل على جذب استثمارات جديدة مرتبطة بهذا المجال لإقامة تجمع صناعي متكامل حول هذا المشروع، كما نستهدف من خلال هذا الموقع الاستراتيجي لمنطقة شرق بورسعيد على إقامة تجمعات صناعية أخرى في مجالات أخرى من خلال الخطة الخمسية للمنطقة 2025.

يحيى زكي قناة السويس الاستثمار

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