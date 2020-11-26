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الطماطم تتراجع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:26 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
الطماطم تتراجع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس


كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم والبرتقال السكري 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 1.5 و3.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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