تحالف "أوراسكوم- ميتسوبيشي" يوقع عقدا لتنفيذ أعمال بالخط الرابع للمترو بـ 800 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون توقيع شركتها التابعة أوراسكوم للإنشاءات، بالتحالف مع شركة ميتسوبيشي كوربوريشن، أمس الاثنين، على عقد مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ عقد الأعمال الكهرومايكانيكية، وأعمال أنظمة السكك الحديدية، والورشة المجموعة التخصصية (CP411) بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 800 مليون دولار، وتتجاوز حصة أوراسكوم للإنشاءات 350 مليون دولار.

ووفقا للشركة، يشمل نطاق الأعمال لهذا المشروع تنفيذ المسار للسكك الحديدية والإشارات، وإمدادات الطاقة والاتصالات، والمستودع / ورشة العمل.

وأضافت أوراسكوم أنه سيتم تمويل المشروع وللمرة الأولى في مصر من خلال قرض ائتماني بالين الياباني مقدم من الوكالة التعاونية اليابانية الدولية (JICA) بشرط الشراكة الاقتصادية الفنية الخاصة (STEP).

وكان تحالف شركات بتروجت، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وكونكورد، وقع أمس مع الهيئة القومية للأنفاق عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الأشجار - عمرو بن العاص) والتي تربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة.

وسيتم إنشاء خط الرابع لمترو أنفاق القاهرة كخط جديد تحت الأرض، وهو نظام نقل سريع جماعي من المتوقع أن يقلل الازدحام المروري، وتتكون المرحلة الأولى من 16 محطة بطول 19 كيلومتر، وتربط وسط القاهرة الكبرى بمنطقة الأهرامات في الجيزة، بحسب بيان أوراسكوم اليوم.

وأوضحت أوراسكوم أنه من المتوقع أيضا أن يكون هذا الخط هو خط المترو الرئيسي للنقل السياحي في مصر، حيث يصل إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير (الذي يتم إنشاؤه من قبل شركتي أوراسكوم للإنشاءات وBESIX).

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون: "يؤكد هذا العقد على قوتنا في قطاع النقل ويدعم مشاركتنا الطويلة في تطوير مترو القاهرة. كما يسعدنا أن التعاون مع شركة ميتسوبيشي كوربوريشن في هذا الخط الجديد الذي سيتلقى تمويلًا من الوكالة التعاونية اليابانية الدولية، وأن نتعاون مرة أخرى مع الهيئة القومية للأنفاق".



وأضاف: "هذا المشروع يهيئنا لمزيد من المشروعات في هذا القطاع في المستقبل، بدءاً من المراحل الجديدة لمترو أنفاق القاهرة إلى مشروعات السكك الحديدية الجديدة".

وتابع بشاي "كما يعزز هذا العقد الجديد ريادة شركة أوراسكوم للإنشاءات في قطاع النقل في مصر وخاصة عبر قطاعات السكك الحديدية والمترو، وتلعب المجموعة دوراً نشطاً في تطوير مترو أنفاق القاهرة الكبرى منذ الثمانينيات، وتقوم حالياً مع شركائها بإنشاء جميع مراحل مترو أنفاق القاهرة الكبرى".

وبحسب البيان، سلمت شركة أوراسكوم للإنشاءات مؤخراً خط مترو أنفاق القاهرة للخط الثالث المرحلة الرابعة والذي يمتد بطول 8 كيلومترات ويتضمن خمس محطات مرتفعة وورشة مركزية، وتقوم حالياً بتنفيذ أطول خط للمونوريل في العالم بمصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع القطار الكهربائي.