التعمير والإسكان يوقع اتفاقية مع ماستركارد لتعزيز استخدام الخدمات الرقمية

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كتبت- منال المصري:

تصوير-إسلام فاروق:

وقع بنك التعمير والإسكان، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع شركة ماستركادر العالمية للمدفوعات الرقمية، بهدف تعزيز استخدامات الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالي بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة.

ووقع الاتفاقية حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، ومجدي حسن، مدير عام شركة ماستر كارد العالمية للمدفوعات الرقمية في مصر وباكستان، بحضور وليد مطر، العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع في بنك التعمير والإسكان، وبحضور رؤساء قطاعات البنك وماستركارد.

وقال حسن غانم إن الشراكة مع ماستركارد تهدف إلى توفير الدعم الفني بما يساهم في تعزيز التحول الرقمي، وتكريس مبدأ الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الشراكة مع ماستركارد تتماشى مع توجهات البنك بالتوسع في الخدمات الرقمية ودعم استراتيجية البنك المركزي لميكنة المدفوعات.

وأشار غانم إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات التي ساهمت في تحفيز البنوك على التوسع الإلكتروني والخدمات الرقمية بشكل آمن وسهل لتكريس نشر مبدأ الشمول المالي.

وذكر أن البنك اتخذ عدة إجراءات في مجال ميكنة المدفوعات تشمل تحديث "الكور بنكنج"، والتوسع في خدمة الإنترنت والموبايل بنكنج والمحفظة الذكية، وتفعيل خدمة نقاط البيع "بوينت أوف سيل" بما يتماشى مع متطلبات السوق والبنك المركزي.

وأكد غانم أن عدد العملاء في البنك تجاوز 2 مليون عميل، منوها بأن تعاون البنك مع ماستركارد باعتبارها الشريك الحصري يعزز من زيادة حصته السوقية.

وقال مجدي حسن إن الشراكة بين الشركة والبنك تهدف إلى تقديم الدعم لتطوير المنظومة والتحول الرقمي.

وأضاف أن مصر تعد من أكبر البلاد في تطوير الخدمات الرقمية عبر الإنترنت ونشر ميكنة المدفوعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد مجدي حسن أن بنك التعمير والإسكان من ضمن أكبر البنوك في عدد العملاء ولذلك ستقوم ماستر كارد بإصدار كروت مختلفة تخاطب كل شريحة، كما سيتم التوسع في ميكنة المدفوعات لدى التجار عبر نشر ماكينات "بوينت أوف سيل".