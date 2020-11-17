نيفين جامع تعقد لقاءات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بالإمارات

القاهرة- مصراوي:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عدة لقاءات مكثفة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات، وذلك في ختام زيارتها.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، ضمت اللقاءات مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة جمال الجروان، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم.

وأكدت الوزيرة خلال لقائها، على ثقة الدولة المصرية في القطاع الخاص ودوائر الأعمال المحلية والعالمية كشريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتطوير القطاع الصناعي ليتمكن من المنافسة بالسوقين المصرى والعالمى.

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإماراتية للسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية، وكذلك كافة المقومات الاستثمارية المتوفرة في مصر حاليا.

وبحسب البيان، استعرضت اللقاءات أهم توجهات الدولة والوزارة حاليا في مجال الاستثمار الصناعي إلى جانب الفرص التي تتماشي مع خطة التنمية في مصر وتحقق النجاح للشركات الإماراتية.

وأشارت إلى أهمية تفعيل المقترح الخاص بتنظيم ملتقى سنوي "للمناطق الاستثمارية في مصر" بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمدن التكنولوجية الجديدة، وكذلك المدن الزراعية "مشروع الريف المصري"، والمشروعات العقارية، بحيث يقوم مطورين تلك المناطق بعرض المميزات والإجراءات والفرص المتاحة لكل منطقة.

واستعرضت الوزيرة خلال لقائها مع هاني ويس الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم للتجزئة، مستجدات مبادرة المكتب التجاري المصري بالإمارات لإقامة تعاون بين كارفور الشرق الأوسط التابع للمجموعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع برنامج "تنمية وتطوير الموردين"، حيث سبق الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي في فرع كارفور المعادي لتطوير الموردين المصريين الجدد.

وأكدت جامع حرص مصر على تنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق جيل جديد من الموردين والمصدرين لسلاسل التجزئة العالمية وخاصة سلسلة كارفور، لافتة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأمل في أن يتم إطلاق برنامج تطوير للموردين المصريين لسلاسل كارفور الشرق الأوسط في القريب العاجل.

وأشادت الوزيرة بالتعاون الذي تم خلال شهر فبراير من العام الماضي بين المكتب التجاري المصري بالإمارات وكارفور من خلال إقامة مهرجان المأكولات المصرية في عدد 37 فرع بالإمارات وعرض 100 منتج مصري لمدة أسبوع، وذلك تحت عنوان "مهرجان المذاق المصري"، لافتة إلى رغبة الجانب المصري في تنظيم هذا المهرجان العام القادم بمشاركة مزيد من المنتجات المصرية وليس القطاع الغذائي فقط ومن بينها منتجات "تراثنا".

وأشاد هاني ويس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة، بالجهود التي تبذلها مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وأشار ويس، إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية تمثل مصدر ثقة للمستثمرين اقليمياً ودولياً وهو ما دفع مجموعة الفطيم على الاستمرار بالسوق المصري منذ أكثر من 20 عامًا.

كما عقدت الوزيرة لقاء مع خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استمعت الوزيرة إلى عروض تقديمية بشأن تجربة المؤسسة كما قامت الوزيرة بجولة تفقدية لبعض أقسام حضانات ريادة الأعمال.

واستعرضت جامع خلال اللقاء عدد من البرامج التي تتبناها الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر لتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وشارك في الاجتماعات الوفد المرافق للوزيرة والذي ضم السفير شريف البديوي سفير مصر بالإمارات، والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وفي نهاية الزيارة وجهت جامع الشكر لمكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، والذي قام بمجهود كبير في تنظيم الزيارة وإعداد وترتيب لقاءات للوفد المصري مع مختلف دوائر المال والأعمال الحكومية والقطاع الخاص وهو ما ساهم في انجاح الزيارة.