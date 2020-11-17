التخطيط توافق على 250 مليون جنيه زيادة باستثمارات العام بجامعة كفر الشيخ

القاهرة- مصراوي:

وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة استثمارات جامعة كفر الشيخ بخطة عام 2020-2021 بمبلغ 250 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

وأوضحت السعيد أن الاعتماد تمثل في إدراج مشروع استكمال تشطيبات مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ بخطة الجامعة للعام المالي الحالي باستثمارات تبلغ200 مليون، مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ 791 مليون جنيه.

وقالت إن الاعتماد تضمن 50 مليون جنيه لمشروع استكمال تعلية وتشطيب معهد الأورام بمحافظة كفر الشيخ والتي تبلغ تكلفته الكلية 117 مليون جنيه.

وأضافت السعيد أن الاعتماد جاء في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم المشروعات المرتبطة بصحة المواطن والاهتمام بها باعتبارها أولوية قصوى، مؤكدة سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية قطاع الصحة.

وذكرت أن هذه الرؤية تتبلوّر حول تمتع المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي مُتكامل يتميّز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المُؤشّرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين بما يكفُل الرخاء والرفاهة والتنمية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تركز على النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الشاملة لكافة المواطنين مع ضمان جودة الخدمات الصحية المُقدّمة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والمُساءلة.

وأشارت إلى هيكل خطة التنمية بحسب الأهداف لعام 2020-2021 والتي تتضمن هدف النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات المُقدّمة، بالإضافة إلى هدف حوكمة قطاع الصحة.