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البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:18 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.32% إلى مستوى 11026 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.35% إلى مستوى 10991 نقطة.

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