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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:23 ص الأحد 04 أكتوبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.17% إلى مستوى 11070 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي بنسبة 0.65% إلى مستوى 11051 نقطة.

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