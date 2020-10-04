البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.17% إلى مستوى 11070 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي بنسبة 0.65% إلى مستوى 11051 نقطة.
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