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هيئة البريد تقرر عدم التقيد بنظام الشرائح في صرف المعاشات

11:56 ص السبت 03 أكتوبر 2020
هيئة البريد تقرر عدم التقيد بنظام الشرائح في صرف المعاشات

الهيئة القومية للبريد

كتب- علاء حجاج:

قررت الهيئة القومية للبريد إلغاء العمل بنظام الشرائح بالنسبة لصرف المعاشات، على أن يتم صرف مبلغ المعاش المتاح بالحساب من خلال منظومة الشباك الشامل، في حالة واحدة.

وبحسب مسؤول في البريد فإن أصحاب المعاشات الذين يجدون قيمة معاشاتهم صفر عند الصرف ببطاقة التأمينات الاجتماعية فهذا يعني تحويل المعاش على البطاقة الجديدة "ميزة" ويمكنه صرف قيمة المعاش من خلال منظومة الشباك الموحد دون استخدام البطاقة مهما كان قيمة المعاش.

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية أعلنت أنها بدأت تحويل بطاقات صرف المعاشات إلى بطاقة ميزة.

وفقاً لقرار الهيئة القومية للبريد فقد قررت إلغاء العمل بنظام الشرائح لحساب معاشك.

يأتي القرار تقديراً لأرباب المعاشات وتسهيل إجراءات الصرف لهم من خلال منظومة الشباك الشامل.

أوضحت الهيئة في منشور تم توزيعه على موظفيها أن الصرف سيكون دون التقيد بشرائح الصرف، على أن يتم الصرف وفقاً لما هو متاح برصيد حسابات أصحاب المعاشات.

وتبدأ الهيئة تفعيل هذا القرار والعمل بداية من اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر على أن يتم اتباع إجراءات الصرف المعتادة للإستعلام أو السحب وذلك من خلال الرقم القومي لصاحب المعاش ورقم الحساب الخاص به عبر منظومة الشباك الشامل.

الهيئة القومية للبريد التقيد بنظام الشرائح صرف المعاشات

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