تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم عند 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 50 و60 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وزاد سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.