توقعات بزيادة صادرات مصر من الموالح للسعودية بفضل "مقاطعة منتجات تركيا"

كتبت - نرمين إبراهيم:

توقع علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق، زيادة صادرات مصر من الموالح إلى سوق السعودية، بسبب حملات مقاطعة منتجات تركيا.

وبدأت السعودية، حملة مقاطعة المنتجات التركية، قبل أسابيع، بعد أن كتب رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، عبر تويتر، دعوة لمقاطعة المنتجات والخدمات التركية انطلاقا من الاستيراد مرورا بالاستثمار والسياحة، ردا على ما وصفه بممارسات تركيا المعادية للدول العربية وخاصة السعودية قيادة وشعبا، لدعمها للإرهاب.

وأوضح عيسى، في تصريح لمصراوي، أن السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادًا للموالح من مصر ويليها روسيا ثم الصين، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات سترتفع خلال الفترة المقبلة من الموسم الحالي مع تراجع منافسة تركيا للمنتج المصري في السوق السعودي.

ويبدأ موسم التصدير في شهر سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.

وتعتبر الموالح من أهم صادرات مصر في قطاع الحاصلات الزراعية. وبلغت صادرات مصر الإجمالية من الموالح في الموسم الماضي (2019-2020) حوالي 1.5 مليون طن بقيمة 707 ملايين دولار.

وتمثل قيمة صادرات الموالح حوالي 33% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية التي بلغت في الموسم الماضي حوالي 2.2 مليار دولار بحسب بيانات المجلس التصديري الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسعودية في العام الماضي 614 ألف طن بقيمة 245 مليون دولار.