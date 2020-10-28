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البورصة تعلن تعطيل العمل غدا بمناسبة المولد النبوي الشريف

11:19 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020
البورصة تعلن تعطيل العمل غدا بمناسبة المولد النبوي الشريف

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل غدا الخميس الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٠.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن غد الخميس، إجازة رسمية للبنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال البنك، في بيان أمس، إنه بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.

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