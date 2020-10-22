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مع إيقاف التجاري الدولي.. البورصة تهبط 1% بنهاية تعاملات الأسبوع

02:58 م الخميس 22 أكتوبر 2020
مع إيقاف التجاري الدولي.. البورصة تهبط 1% بنهاية تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% إلى مستوى 10897 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.45%.
وكانت البورصة، قررت إيقاف التداول على سهم البنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم، بعد طلب من هيئة الرقابة المالية، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 27.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 17 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 10.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.5% إلى مستوى 11101 نقطة.

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