التضامن الاجتماعي تشكل غرفة عمليات استعدادا لتقلبات الطقس خلال ساعات



كتبت- ياسمين سليم:

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الطقس التي تتعرض لها المحافظات خلال الساعات المقبلة، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات مدعمة بخريطة للتعامل مع الأزمات بشكل لحظي.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.

وفي ذات الإطار، وجهت القباج فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

وبالتزامن رفع الهلال الأحمر المصري حالة الاستعداد على مستوى الجمهورية تحسبا للتغيرات المناخية التي قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مركز عمليات الطوارئ لاستقبال البلاغات على الرقم المختصر (15322).

كما قام الهلال الأحمر باستدعاء فرق الاستجابة للطوارئ في المركز الرئيسي والفروع على مستوى الجمهورية بقوة 140 فريقا، وكذلك فرق الدعم النفسي أثناء الأزمات.

وقام الهلال الأحمر المصري بدعم المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث، وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء.

كما تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل في حالات الأمطار والسيول، وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة، بحسب البيان.