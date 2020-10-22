وزيرة التخطيط: 29.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بقنا وسوهاج في 4 سنوات



قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السنوات الأربع الماضية شهدت تنامياً ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس، أضافت الوزيرة أنه تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالي 29.6 مليار جنيه لمحافظتي قنا وسوهاج، خلال 4 سنوات بداية من عام 2016-2017 وحتى عام 2019-2020 منها 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.

ويأتي ذلك في إطار تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول قياس الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (قنا، وسوهاج) خلال الفترة (2017/2016- 2020/2019)، وذلك بالتوازي مع مشاركة وزيرة التخطيط، اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج.

وذكرت الوزيرة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج يأتي في إطار حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية بالمحافظتين لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضحت أن هذا البرنامج يعد أيضا تطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية، وتعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمؤشر قياس الأثر التنموي والذي اعتبرت نقلة نوعية في آليات المتابعة والتقييم، موضحة أن الوزارة أطلقت هذا المؤشر في إطار تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء والتركيز على النتائج.

وكشفت الوزيرة عن ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (2017/2016-2020/2019) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليارات جنيه لمحافظة سوهاج).

وقالت إن الاستثمارات الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4%، بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.

وأضافت الوزيرة أنه خلال العام المالي 2020-2021 تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه لبرنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بحوالي 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه بنسبة 22.3%.

كما استحوذ قطاع دعم الوحدات المحلية على استثمارات بقيمة 544.2 مليون جنيه بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة على استثمارات بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%، وفقا للوزيرة.

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (2017/2016-2020/2019)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه.

وذكرت أن من بين هذه المشروعات 532 مشروعاً في محافظة قنا، بتكلفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعاً في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في 4 سنوات ففي محافظة قنا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً، بتكلفة كلية 433.3 مليون جنيه، منها 9 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 112.2مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 321.1 مليون جنيه.

وفي قطاع الطرق والنقل بقنا تم الإنتهاء من تنفيذ 67 مشروعاً، بتكلفة كلية 284.6 مليون جنيه، منها 60 مشروعاً لرصف الطرق، بتكلفة 281.4 مليون جنيه ، و7 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق، بتكلفة 3.2 مليون جنيه.

وعلى مستوى قطاع الكهرباء والإنارة بالمحافظة تم الانتهاء من تنفيذ 162 مشروعاً، بتكلفة 112.8 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً، بتكلفة 24.7 مليون جنيه، وفي قطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من تنفيذ 134 مشروعاً، بتكلفة 152.4 مليون جنيه، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه في اطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا تم الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية في كافة مراكز المحافظة، لخفض زمن إستخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء، وتخفيف المعوقات البيروقراطية التي تواجه المواطنين.

أما فيما يتعلق بمحافظة سوهاج اشتمل تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أعداد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها على مستوى القطاعات المختلفة بالمحافظة حيث شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 59.6 مليون جنيه، و 9 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 55.8 مليون جنيه.

وعلى مستوى قطاع الطرق والنقل بسوهاج تم ااإنتهاء من تنفيذ 264 مشروعاً، بتكلفة 361 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة تم الإنتهاء من تنفيذ 110مشروعات، بتكلفة 65.2 مليون جنيه.

وبالنسبة لقطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من تنفيذ 275 مشروعاً بسوهاج، بتكلفة 283.7 مليون جنيه، أما قطاع الكهرباء والإنارة فشهد الانتهاء من تنفيذ 287 مشروعا، بتكلفة 132.2 مليون جنيه، بحسب البيان.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتمثل في زيادة متوسط نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 12 نقطة مئوية، (في محافظة قنا من 14% إلى 33%، وفي محافظة سوهاج من 34% إلى 39%، خلال عام 2017-2018، مُقارنةً مع عام 2015-2016).

وأوضح التقرير أنه تم خفض زمن استخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء بنسبة 25%، نتيجة لتطوير 17 مركزا تكنولوجيا (9 مراكز في قنا، و8 مراكز في سوهاج)، علاوة على رصف طرق بطول 288 كم تمثل 34.2% من الطرق الترابية في محافظتي قنا وسوهاج، (يصل طول الطرق الترابية 119 كم في قنا، و724 كم في سوهاج، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017-2018).

كما تمت تغطية ترع ومصارف بطول 9.5 كم، والانتهاء من تنفيذ 57 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظتين (45 مشروعا لمياه الشرب، و12 مشروعا للصرف الصحي).

كما شمل الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفقا للتقرير إضافة شبكات مياه بأطوال 232 كم، وإنشاء 18 محطة رفع (صرف صحي) بطاقة 2582 لتر/ ثانية، واستفادة 138 قرية من كافة المشروعات المُنتهية 65 قرية منها في محافظة قنا (والتي تمثل 43% من إجمالي القرى بالمحافظة)، و73 قرية في سوهاج (28% من إجمالي القرى بالمحافظة).

واستفاد 2.9 مليون مواطن في قرى المحافظتين من كافة المشروعات المُنتهية، بنسبة 44.6% من إجمالي سكان الريف بقنا وسوهاج (1.4 مليون مواطن في قنا بنسبة 53.8% من إجمالي سكان الريف البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة، و1.5 مليون مواطن في سوهاج بنسبة 38.5% من إجمالي سكان الريف البالغ عددهم 3.9 مليون نسمة).