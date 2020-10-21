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مصر واليونان يبدأن تطبيق إتفاقية جديدة للتأمينات الإجتماعية

03:29 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
مصر واليونان يبدأن تطبيق إتفاقية جديدة للتأمينات الإجتماعية

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتم

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دخول إتفاقية التأمين الإجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ إعتباراً من الشهر الجاري بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.

وقال في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التعديل الجديد يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة إنتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائياً إلى ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وبحسب عوض فإن مبدأ ضم مدد التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.

وأضاف أنه إذا انخفضت قيمة المعاش الذي تم احتسابه للمؤمن عليه عن الحد الأدنى لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدنى.

ووفقًا لعوض فإنه تم إتاحة إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في أبريل 2021.

مصر اليونان التأمين الاجتماعي

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