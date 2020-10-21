أسعار الذهب ترتفع في مصر اليوم الأربعاء.. والجرام يصعد 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 835 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 715 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 954 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6680 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.57% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 10.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1917 دولارًا في تمام الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.