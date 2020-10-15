البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.21% إلى مستوى 11357 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.37% إلى مستوى 11333 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
104156
عدد المصابين
-
97524
عدد المتعافين
-
6017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
36387480
عدد المصابين
-
27408446
عدد المتعافين
-
1060427
عدد الوفيات
إعلان