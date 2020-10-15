البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.21% إلى مستوى 11357 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.37% إلى مستوى 11333 نقطة.