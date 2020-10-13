أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 837 جنيهًا مقابل 835 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 717 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيهًا.

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.11%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 2.05 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1920 دولارًا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجع خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث انخفض الجرام بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد.