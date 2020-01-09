وزير البترول يعلن زيادة مكافأة نهاية الخدمة والقروض للموظفين

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركات القطاع العام، لاعتماد الموازنات التخطيطية، اعتماد الدراسة التي تقدم بها صندوق إسكان العاملين بقطاع البترول بزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 22 شهرا إلى 25 شهرا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

كما وافق الوزير على زيادة مبلغ القروض الشخصية وقروض الإسكان المقدمة للعاملين بالقطاع في إطار التيسير عليهم، وفقا لما ذكره البيان.