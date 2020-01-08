أسعار الذهب في مصر ترتفع بعد الضربة الإيرانية.. والجرام يقفز 6 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، 6 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواها أمس، وذلك بعد ارتفاع الأسعار العالمية متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى في نحو سبع سنوات.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل ارتفع إلى حوالي 706 جنيهات مقابل 700 جنيه أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 605 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 807 جنيهات، وقفز سعر الجنيه الذهب إلى 5648 جنيها.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب بما يصل إلى 2% اليوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى في نحو سبع سنوات، مع مسارعة المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1585.80 دولار للأوقية. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1589.30 دولار للأوقية.