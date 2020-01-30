الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك بتعاملات نهاية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولارقرشا واحدا في بنك لإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة وكريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والعربي الأفريقي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.