بعد مقتل سليماني.. أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر

القاهرة – وكالات:

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، خلال تعاملات اليوم الجمعة مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.

وقُتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، في ضربة جوية على موكبهما بمطار بغداد.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، ”الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم.“

وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان مرتفعا 0.8% إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 1543.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.