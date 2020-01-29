مصادر لمصراوي: الاكتفاء بطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية فقط

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مسؤولة مطلعة على عملية طرح بنك القاهرة في البورصة، لمصراوي، إن القائمين على خطة طرح بنك القاهرة في البورصة سيكتفون بالطرح المحلي فقط دون اللجوء إلى طرح عالمي في الأسواق الخارجية.

وأضافت المصادر لمصراوي أن الاستغناء عن طرح البنك في الخارج جاء بعد زيادة التدفقات الدولارية الكبيرة إلى السوق المصري منذ بداية العام الجاري.

وشهد الشهر الجاري دخول تدفقات دولارية إلى مصر بقيمة تجاوزت 2.19 مليار دولار خلال أسبوعين فقط، وذلك من خلال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، في وقت سابق.

وذكرت المصادر، ، أن طرح البنك في البورصات الخارجية سيكون صعبا في الوقت الراهن حدوثه مع توافر النقد الأجنبي واستقرار التدفقات الدولارية، حيث كان هناك اتجاه للطرح فب بورصة لندن بغرض تقييد السهم بالدولار.

وكان طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال في أبريل الماضي، إن القائمين على الطرح يدرس تنفيذه بشكل مزدوج في البورصة المصرية، وبورصة لندن أو غيرها من البورصات الخارجية الأخرى حسب التطورات والمستجدات والوجهات التي تستهدفها عمليات الترويج، وتحديد أفضل الأسواق الخارجية المناسبة لاستقبال طرح بنك القاهرة.

ومن المتوقع طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري، حسب متغيرات الأسواق محليا وعالميا، وفقا للمصادر.

وأكدت أن أي مستثمر عربي أو أجنبي، أو محلي، أو صناديق عالمية يستطيع الاشتراك في الطرح المحلي وشراء أسهم من حصة طرح البنك في البورصة.

وأضافت المصادر قريبة الصلة بطرح البنك، أن اللجنة القائمة على طرح البنك في البورصة ستنتهي من تقديم تقريرها نهاية مارس المقبل أو خلال شهر أبريل بعد الانتهاء من إجراءات التقييم من اللجان المختصة.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء اللجان المختصة من تقييم إجراءات طرح البنك سيتم تحديد ميعاد الطرح الداخلي لإتاحة الفرصة لبنك مصر المالك الرئيسي لبنك القاهرة من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر للاستثمارات المالية، للاكتتاب في رأسمال البنك، ثم سيتم الطرح العام.

وكانت مصادر مصرفية مطلعة على عملية طرح بنك القاهرة في البورصة، قالت أمس الأول، لمصراوي، إن البنك يستهدف طرح 49% من أسهمه، مع تزايد رغبة صناديق استثمار أجنبية للمشاركة في الطرح.

وأشارت إلى أن زيادة النسبة المقرر طرحها إلى 49% بدلا من 30% كانت مستهدفة في السابق، يرجع إلى رغبة صناديق الاستثمار العالمية في المشاركة.

وقالت المصادر، إن البنك يعتزم بدء جولة جديدة لترويج الطرح في أمريكا، خلال أسبوعين، من أجل مقابلة مديري صناديق الاستثمار العالمية، واستكشاف رغبتهم في المشاركة بالطرح.

"وجدنا ترحيبا كبيرا ورغبة في المشاركة بالطرح من قبل صناديق الاستثمار العالمية خاصة مع نمو حجم أعمال البنك ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحسب المصادر.

وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي هيرميس، وإتش إس بي سي.

وأجرى بنك القاهرة في بداية الشهر الجاري جولة مبدئية للترويج للطرح في لندن وأبوظبي ودبي. وقالت المصادر إن "الجولة حققت الهدف منها ولاقت اهتمامًا من صناديق استثمار عالمية للمشاركة في طرح البنك".