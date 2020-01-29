سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر سعره في 8 بنوك أخرى عند مستوى تعاملات أمس.

وزاد سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي والعربي الأفريقي قرشا ليسجل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس، ليسجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة وكريدي أجريكول والبركة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.