الرقابة المالية تستضيف الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لأسواق المال

كتبت- شيماء حفظي:

افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أعمال الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، بالقاهرة هذا العام على مدار يومين، للمرة الثانية خلال خمس سنوات، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

ويشارك بالاجتماع، ممثلي هيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في تجمع الشراكة المتوسطية والتي تضم كلاً من مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا.

وقال عمران، إن الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع شهدت مناقشة لأهم التطورات بالأسواق المالية فى الدول الأعضاء خلال العام الماضى، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من قواعد تنظيمية لتفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي في هذا الصدد .

وأطلع الحاضرون – من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي - باقي الأعضاء بالشراكة المتوسطية على النتائج المترتبة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريكست، وما تم إقراره داخل الاتحاد الأوروبى من إجراءات لتعزيز حماية البيانات، بحسب البيان.

وتطرقت فعاليات اليوم الأول استمرار تناول الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة التي تقوم عليها الشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق.

وأضاف رئيس الهيئة أن فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات سوف تتضمن سيمنار يعرض تدابير واجراءات التدخل الثنائية من جانب الاتحاد الأوروبي وهيئة الأوراق المالية للأسواق الأوروبية في الحالات التي تقتضي تفعيلها وفقا للأطر التشريعية المنظمة لسوق المال ، بجانب فتح نقاش حول الاختلافات في العقود المالية مع عمل مقارنة لأنظمتها فى عدد من الدول الأعضاء، وتعزيز الأسواق البديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض وجهات نظر الدول الأعضاء وخاصة جنوب البحر المتوسط في دولتي المغرب ومصر ، وإلقاء الضوء على مبادرات التمويل المستدام في كل من دولتي مصر والمغرب.