أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات الخميس 2-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في بنكي البركة وقناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 9 بنوك أخري

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.