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بعد أول خسارة في 6 أسابيع عالميا.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر اليوم؟

12:55 م السبت 18 يناير 2020
بعد أول خسارة في 6 أسابيع عالميا.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر اليوم؟

أسعار الذهب


كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أمس السبت مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، وذلك بعد أن اختتمت الأسعار العالمية تعاملاتها الأسبوعية على أول خسارة في 6 أسابيع.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 683 جنيها، وهو نفس مستواه أمس الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب 0.3% خلال تعاملات أمس الجمعة إلى 1557.24 دولار للأوقية، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا 0.3% في أول خسارة في ستة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب

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