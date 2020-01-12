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لأول مرة.. سعر الدولار يكسر حاجز 16 جنيهًا للبيع في 4 بنوك

03:48 م الأحد 12 يناير 2020
لأول مرة.. سعر الدولار يكسر حاجز 16 جنيهًا للبيع في 4 بنوك

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال اليوم الأحد 12 يناير 2020، في 4 بنوك، ليكسر حاجز الـ 16 جنيها بسعر البيع وذلك لأول مرة منذ 28 فبراير 2017.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأسكندرية والتجاري الدولي والعربي الأفريقي إلى 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في كريدي أجريكول إلى 15.89 جنيه للشراء، و 15.99 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قد تراجع مع بداية اليوم في أغلب البنوك العاملة في مصر.

الدولار سعر صرف الدولار البنك التجاري الدولي البنك العربي الأفريقي

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