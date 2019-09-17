التخطيط: الدولة حققت أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الحفل الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) على هامش زيارة والي شونيباري، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي (AFDB) للكهرباء والطاقة، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن مصر وصلت إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست، مشيرة إلى إنخفاض معدلات البطالة، لتصل الى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.

وأشارت الوزارة، إلى أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4% وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض.

وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية، أوضحت الوزارة تحسن ترتيب وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، من 119 عالمياً عام 2014 /،2015 إلى 94 في عام 2018، بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار ليصل إلى المرتبة 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في عام 2017.

وأرجعت الوزارة هذا التحسن، إلى تنفيذ مصر لأكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، لتحصل مصر على المركز الثاني على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصلاحات هذا العام.

وفيما يتعلق بتنمية قطاع الطاقة في مصر، أكدت الوزارة على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، مقارنة بحوالي 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالى 2011/2012.