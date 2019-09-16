الإتربي: 7 مليارات جنيه قيمة تمويلات بنك مصر بمبادرة "مشروعك"

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه في مبادرة "مشروعك"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال 5 سنوات، وأن القائم منها حاليا بالمحفظة يصل إلى 3.8 مليار جنيه نتيجة زيادة السدادات .

وأضاف الإتربي، خلال كلمته اليوم الاثنين، بالجلسة الافتتاحية لورشة عمل "تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعالم العربي"، بالقاهرة، أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 76 ألف عميل، والقائم منهم 35 ألف عميل بالمحفظة، مؤكدا انتظام العملاء في السداد، حيث لا تزيد نسب التعثر عن 1%.

وضح بنك مصر 24 مليار جنيه في مبادرة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مدار ثلاث سنوات ونصف منذ إطلاقها مطلع 2016، لتستحوذ على نسبة 19% من إجمالي محفظة القروض بالبنك، وفقا للإتربي.

وتستهدف مبادرة "مشروعك" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، توفير فرص عمل في المحافظات والقرى.

ويشارك في المبادرة 6 بنوك هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والإسكندرية، والتعمير والإسكان.

وتدعم المبادرة أصحاب المهن الحرة، وتقدم قروضا لتمويل النشاطات التجارية الصغيرة، وقروضا لتمويل شراء الآلات والمعدات، وقروضا لتمويل الثروة الحيوانية.