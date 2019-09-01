زيادة طفيفة في أرباح بنك فيصل الإسلامي بالنصف الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

حقق بنك فيصل الإسلامي صافي أرباح بنحو 1.34 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة طفيفة قدرها 0.7%.

وبحسب نتائج أعمال البنك المرسلة للبورصة المصرية، حقق البنك 4.4 مليار جنيه من عائد المشاركات والمضاربات والمرابحات في النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.7 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي بزيادة 18.3%.

فيما بلغت إيرادات الأتعاب والعمولات 129.5 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 112.3 مليون جنيه في نفس الفترة المقارنة، بزيادة بلغت نسبتها 15.2%.

وأظهرت نتائج أعمال البنك زيادة في المضاربات والمرابحات مع العملاء بقيمة 1.36 مليار جنيه خلال النصف الأول، لتصل إجمالي المضاربات و المرابحات مع العملاء إلى 9.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 8.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.